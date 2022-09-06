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Италия

6 сентября, 14:12

Дель Пьеро: «Кварацхелия создан для того, чтобы выступать в Европе»

Дель Пьеро похвалил Хвичу Кварацхелию за дебют в «Наполи»
Иван Торопцев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро поделился мнением об игре новичка «Наполи» Хвичи Кварацхелии на старте сезона-2022/23.

«Не думаю, что «Наполи» стал слабее после ухода Кулибали и Инсинье, мне кажется, что эта команда, наоборот, стала сильнее. Мне нравится работа Спаллетти, он с позитивом относится к делу, а этот позитив переносится на всю команду. Кварацхелия непредсказуем, у него есть талант, этот игрок создан для того, чтобы выступать в Европе», — сказал в интервью La Gazzetta dello Sport Дель Пьеро.

С февраля по июнь 2019 года Кварацхелия выступал за московский «Локомотив», а с июля 2019 года по март 2022 года — за «Рубин». В конце марта нынешнего года 21-летний грузин отправился в батумское «Динамо», а в июле подписал контракт с «Наполи».

На счету Кварацхелии 4 гола и 1 результативная передача в 5 матчах за неаполитанцев. Футболист был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам августа.

Алессандро Дель Пьеро
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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