Дель Пьеро прокомментировал слухи о работе в «Ювентусе»

Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро прокомментировал информацию о том, что он может стать вице-президентом туринского клуба.

«Ювентус» — часть моей жизни, я всегда буду связан с цветами этого клуба. Как и все фанаты, я внимательно слежу за ситуацией.

Настало время еще больше стать «ювентини». Так что я считаю правильным не комментировать некоторые новости и слухи», — написал дель Пьеро в социальных сетях.

Алессандро дель Пьеро выступал в составе «Ювентуса» с 1993-го по 2012 год. В настоящее время онживет в Лос-Анджелесе и работает телевизионным экспертом.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини также может вернуться в туринский клуб и занять одну из руководящих должностей.

Совет директоров итальянского футбольного клуба ушел в отставку 28 ноября.