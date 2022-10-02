Денис Черышев поделился эмоциями от дубля за «Венецию» в матче с «Кальяри»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев оценил свой выход на замену в матче 7-го тура серии B против «Кальяри» (4:1).

— Как ты адаптировался к новой обстановке?

— Все время после того, как я присоединился к «Венеции», тренировки были очень интенсивными. Я старался делать свою работу. Моей первоочередной задачей было помочь команде, просто-напросто пытаясь сделать лучшее, на что я способен. Работа выполнена, я очень доволен результатом, а также тем, что все сложилось именно так.

— Ты помнишь, когда последний раз делал дубль?

— Кажется, это было за сборную России против команды Казахстана.

Черышев отличился на 64-й и 66-й минутах. Отметим, что это первые голы для хавбека в составе нового клуба.

31-летний россиянин перешел в итальянский клуб на правах свободного агента в конце августа 2022 года. Матч с «Кальяри» стал для него третьим в составе «Венеции».