Сегодня, 10:00
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев оценил свой выход на замену в матче 7-го тура серии B против «Кальяри» (4:1).
— Как ты адаптировался к новой обстановке?
— Все время после того, как я присоединился к «Венеции», тренировки были очень интенсивными. Я старался делать свою работу. Моей первоочередной задачей было помочь команде, просто-напросто пытаясь сделать лучшее, на что я способен. Работа выполнена, я очень доволен результатом, а также тем, что все сложилось именно так.
— Ты помнишь, когда последний раз делал дубль?
— Кажется, это было за сборную России против команды Казахстана.
Черышев отличился на 64-й и 66-й минутах. Отметим, что это первые голы для хавбека в составе нового клуба.
31-летний россиянин перешел в итальянский клуб на правах свободного агента в конце августа 2022 года. Матч с «Кальяри» стал для него третьим в составе «Венеции».
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