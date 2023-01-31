Денис Черышев рассказал, как отказался от выгодного контракта ради «Венеции»

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев объяснил, почему решил перейти в итальянский клуб.

«Венеция» ко мне обращалась дважды. Первый раз — в конце июня. Поговорили, мне понравилось их предложение, но я сказал, что нужно подумать. А буквально недели через три они снова позвонили, уже с более конкретными условиями. Мне очень понравилось их предложение, причем не только по условиям, но и по моей роли в команде. Я должен был помочь команде не только в футбольном плане, но и своим опытом, общением с молодежью», — приводит Sport24 слова Черышева.

Также он отметил, что ради «Венеции» отказался от выгодного контракта.

«Я уже прилетел в Венецию, познакомился с руководством, посмотрел базу, стадион, город, но контракт еще не подписал. На следующий день надо проходить медкомиссию, и в эту ночь мне поступает очень выгодное предложение от другого клуба — и в плане финансов, и в плане уровня команды и чемпионата. Но я не мог кинуть людей, которые меня ждут. Да и сам уже внутренне сделал выбор — хотел скорее присоединиться к «Венеции». Поэтому даже мысли не было все бросить и улететь. Раз так сложилось, значит, так и нужно», — добавил футболист.

С 2022 года 32-летний россиянин является игроком «Венеции». В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за итальянский клуб в серии В, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.