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Италия

Сегодня, 11:51

Денис Черышев рассказал, как отказался от выгодного контракта ради «Венеции»

Алина Савинова
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев объяснил, почему решил перейти в итальянский клуб.

«Венеция» ко мне обращалась дважды. Первый раз — в конце июня. Поговорили, мне понравилось их предложение, но я сказал, что нужно подумать. А буквально недели через три они снова позвонили, уже с более конкретными условиями. Мне очень понравилось их предложение, причем не только по условиям, но и по моей роли в команде. Я должен был помочь команде не только в футбольном плане, но и своим опытом, общением с молодежью», — приводит Sport24 слова Черышева.

Также он отметил, что ради «Венеции» отказался от выгодного контракта.

«Я уже прилетел в Венецию, познакомился с руководством, посмотрел базу, стадион, город, но контракт еще не подписал. На следующий день надо проходить медкомиссию, и в эту ночь мне поступает очень выгодное предложение от другого клуба — и в плане финансов, и в плане уровня команды и чемпионата. Но я не мог кинуть людей, которые меня ждут. Да и сам уже внутренне сделал выбор — хотел скорее присоединиться к «Венеции». Поэтому даже мысли не было все бросить и улететь. Раз так сложилось, значит, так и нужно», — добавил футболист.

С 2022 года 32-летний россиянин является игроком «Венеции». В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за итальянский клуб в серии В, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-ya-ne-mog-kinut-lyudey-kotoryye-menya-zhdut-cheryshev-rasskazal-kak-radi-venetsii-otkazalsya-ot-vygodnogo-kontrakta

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
Аталанта

ТБ 2.5

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23%

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П1

19%

2.07
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Бетис
Барселона

П2

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ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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Монпелье
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1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Денис Черышев
ФК Венеция
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0
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