Денис Черышев — о целях на сезон: «Мы не должны совершать ошибки, глядя слишком далеко вперед»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев ответил на вопрос о целях на текущий сезон в итальянской серии B.

— Какие ты себе ставишь цели на сезон?

— Что касается целей на сезон, для меня важно смотреть только на следующие игры. Мы очень молодая команда, и не должны совершать ошибки, глядя слишком далеко вперед. Вместе с тем мы должны сосредоточиться на протяжении всей недели и дальше идти от игры к игре. Это самое важное. Мы всю неделю готовились к матчу против «Кальяри», изучали соперника. Они уже были в Серии А, поэтому мы смогли сделать хороший анализ. Все прошло отлично.

Черышев перешел в «Венецию» на правах свободного агента в конце августа 2022 года. В субботу, 1 октября 31-летний россиянин сделал дубль в матче с «Кальяри» (4:1).

«Венеция» занимает 12-е место в турнирной таблице серии B с 8 очками в 7 матчах.