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Италия

Сегодня, 12:57

Деян Станкович может стать главным тренером «Интера»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший игрок «Интера» Деян Станкович может стать главным тренером «Интера».

Как сообщает GIFN со ссылкой на журналиста Фабрицио Бьязина, именно 33-летний серб является самой обсуждаемой кандидатурой на место Индзаги, которому грозит отставка из-за неудачных результатов команды.

«Интер» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах. В серии А «нерадзурри» занимает девятое место, набрав 12 очков в 8 матчах.

В группе С Лиги чемпионов команда Индзаги находится на третьей позиции — 3 очка в 2 играх.

Источник: https://www.getfootballnewsitaly.com/2022/italian-journalist-names-simone-inzaghis-potential-replacement-at-inter/
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Деян Станкович
Симоне Индзаги
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