Деян Станкович может стать главным тренером «Интера»

Бывший игрок «Интера» Деян Станкович может стать главным тренером «Интера».

Как сообщает GIFN со ссылкой на журналиста Фабрицио Бьязина, именно 33-летний серб является самой обсуждаемой кандидатурой на место Индзаги, которому грозит отставка из-за неудачных результатов команды.

«Интер» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах. В серии А «нерадзурри» занимает девятое место, набрав 12 очков в 8 матчах.

В группе С Лиги чемпионов команда Индзаги находится на третьей позиции — 3 очка в 2 играх.