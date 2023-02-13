Деян Станкович рассказал о человеческих качествах Синиши Михайловича

Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович рассказал о своих отношениях с Синишей Михайловичем.

«Синиша был настоящим человеком, без всяких «но», без условностей. Нас связывали 25 лет дружбы. Иногда, когда у меня возникают дилеммы вроде какую выбрать тактику, как сыграть, кого поставить в состав, я вспоминаю Синишу, мысленно задаю ему вопрос и думаю — а что ответил бы он? И так и поступаю», — цитирует слова Станковича fcinter1908.it.

Специалисты дружили на протяжении 25 лет. Михайлович умер в конце прошлого года из-за лейкемии.