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Италия

Сегодня, 13:20

Деян Станкович рассказал о человеческих качествах Синиши Михайловича

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович рассказал о своих отношениях с Синишей Михайловичем.

«Синиша был настоящим человеком, без всяких «но», без условностей. Нас связывали 25 лет дружбы. Иногда, когда у меня возникают дилеммы вроде какую выбрать тактику, как сыграть, кого поставить в состав, я вспоминаю Синишу, мысленно задаю ему вопрос и думаю — а что ответил бы он? И так и поступаю», — цитирует слова Станковича fcinter1908.it.

Специалисты дружили на протяжении 25 лет. Михайлович умер в конце прошлого года из-за лейкемии.

Синиша Михайлович
ФК Сампдория
Деян Станкович
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