Деян Станкович стал новым главным тренером «Сампдории»

Сегодня, 13:11
Бывший капитан «Интера» Деян Станкович стал главным тренером «Сампдории», сообщает сайт клуба.
44-летний серб заключил контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.
Ранее сообщалось, что ему полагается внушительный финансовый бонус, если команда сохранит прописку в серии А.
В воскресенье, 2 октября, Марко Джампаоло был отправлен в отставку с поста главного тренера. «Сампдория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.
Последним местом работы Станковича была «Црвена Звезда», которую он покинул в августе.
Под его руководством «Црвена» трижды выигрывала чемпионат страна, а также один раз брала Кубок Сербии.