Ди Лоренцо отметил работу Спаллетти после разгрома «Ювентуса»

Сегодня, 10:50
Защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо подвел итоги победного матча серии А против «Ювентуса» (5:1).
«Невероятная победа, мы сыграли в фантастической обстановке, и такая сплоченность команды должна позволить нам далеко пойти в этом сезоне. В происходящем с нам большая заслуга тренера, с которым мы работаем в последние полтора года», — цитирует ли Лоренцо calcionapoli1926.it.
«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».
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Основные источники исследования