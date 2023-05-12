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Италия

Сегодня, 19:05

Ди Мария готов продлить контракт с «Ювентусом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария готов продлить свой контракт с клубом.

По данным Calciomercatoweb, 35-летний игрок не против остаться в туринской команде еще на год. После тяжелого начала сезона Ди Мария адаптировался к жизни в Турине и надеется выиграть серию А с «Ювентусом» в следующем сезоне.

Аргентинский футболист перешел в итальянский клуб летом 2022 года из «ПСЖ» в статусе свободного агента. В текущем сезоне Ди Мария сыграл за «Ювентус» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Calciomercatoweb
Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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