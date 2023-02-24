0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:50

Ди Мария останется в «Ювентусе», если клуб попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Будущее полузащитника Анхеля Ди Марии в «Ювентусе» зависит от попадания клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон, утверждает Relevo.

35-летний футболист заявил, что хочет продолжить выступления в Европе, но пока не знает, останется ли в «Ювентусе» на следующий сезон.

Аргентинский вингер продлит соглашение с «бьянконери» на год, если туринцы смогут завоевать путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

После 23 туров чемпионата Италии «Ювентус» отстает от зоны ЛЧ на 12 очков, однако может получить место в Лиге чемпионов, если выиграет Лигу Европы.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ювентусе» заявили, что не заинтересованы в возможном трансфере Миранчука