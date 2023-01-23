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Италия

Сегодня, 02:35

Ди Мария заявил, что не собирается уходить из «Ювентуса»

Иван Торопцев
Корреспондент
Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария заявил, что не собирается уходить из команды.

«Конечно, сейчас не самое подходящее время, чтобы переходить к нам, ведь у клуба проблемы. Тем не менее, «Ювентус» остается великим, главное — сохранять силы и продолжать показывать свою лучшую игру. Я всегда принимаю решения с учетом мнения моей семьи, а моя семья счастлива в Турине. «Ювентус» — самый большой клуб в Италии, один из главных в Европе, мы всем довольны», — цитирует Football Italia Ди Марию.

Ди Мария перешел в «Ювентус» в июле 2022 года на правах свободного агента, контракт 34-летнего аргентинца действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 14 матчах.

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Ювентус
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