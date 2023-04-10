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Италия

Сегодня, 08:02

Диас может продолжить карьеру в «Милане»

Виктория Кравченко
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Руководство «Милана» определилось с будущим в команде полузащитника Браима Диаса, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

По данным журналиста Николы Скиры, миланцы хотят сохранить игрока, поэтому начали переговоры с мадридским клубом. За трансфер «Милан» готов заплатить 16 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 32 матча во всех турнирах за итальянский клуб, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами. «Милан» арендовал Диаса летом 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2023.

ФК Милан
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