Диас может продолжить карьеру в «Милане»

Сегодня, 08:02
Руководство «Милана» определилось с будущим в команде полузащитника Браима Диаса, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
По данным журналиста Николы Скиры, миланцы хотят сохранить игрока, поэтому начали переговоры с мадридским клубом. За трансфер «Милан» готов заплатить 16 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник провел 32 матча во всех турнирах за итальянский клуб, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами. «Милан» арендовал Диаса летом 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2023.