Дибала и Бернардески дали показания по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса», выступающий за «Рому», дал показания по делу о финансовых махинациях итальянской команды с зарплатой игроков за последние месяцы сезона-2019/20.

«Нам предложили отказаться от зарплаты за четыре месяца — не помню точно, за какие именно. Многие из нас были поражены таким предложением и не согласились, потому что не хотели отказываться от зарплаты за столько месяцев. Тогда нам предложили выплатить зарплату за три месяца из этих четырех в следующем сезоне, а одну удержать в качестве солидарности. У нас был групповой чат в WhatsApp с товарищами по команде и Маттео Фабрисом. Когда началось смутное время с пандемией, кто-то уехал, а кто-то остался в Италии. Позже вышел пресс-релиз, и многие люди думали, что мы отказались от четырех месяцев зарплаты — тогда никто не знал, что нам вернут деньги за три месяца, их заплатили позже. То, что было написано в пресс-релизе, не соответствовало действительности», — приводит слова Дибалы CalcioMercato.

Показания Дибалы подтвердил и Федерико Бернардески, который сейчас выступает за «Торонто».

«Я помню, что после первоначального предложения, которое было высоким, некоторые возражали и выражали недоумение. Почти все сначала были против отказа от четырех ежемесячных выплат. Я тоже был против — сказал, что это слишком большая сумма. Конечно, часть команды ничего не говорила, а некоторые пытались найти компромисс», — сказал Бернардески.

В конце ноября 2022 года совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку, что связано с финансовыми махинациями, в которых подозревают руководство итальянского клуба.

Полиция Министерства экономики и финансов Италии расследует отчетную деятельность «Ювентуса» с 2018 по 2021 год на предмет ложного прироста капитала.