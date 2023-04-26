Дибала объяснил историю происхождения своего празднования голов «маской»

Нападающий «Ромы» Паоло Дибала рассказал, как придумал свое празднование голов.

«История маски в какой-то мере началась здесь, в Колизее. В детстве я смотрел много фильмов о Риме, об этом городе, о гладиаторах. Я, наверное, смотрел фильм «Гладиатор» около 20 раз. После трудного момента в моей карьере, из которого мне пришлось каким-то образом выбираться, я придумал это празднование. Людям оно сразу понравилось, и поэтому я продолжаю это делать», — приводит слова Дибалы DAZN.

Дибала перешел в «Рому» из «Ювентуса» летом прошлого года. В текущем сезоне 29-летний аргентинец провел 34 матча, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.