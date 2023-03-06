Дибала объяснил, почему праздновал гол «Ромы» в ворота «Ювентуса», за который выступал 7 лет

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала обратился к болельщикам «Ювентуса», которые раскритиковали аргентинца за празднование победы над бывшей командой (1:0) в 25-м туре Серии А.

«Знаю, что это сложно для вас, но сегодня я играю за другую команду и с другими партнерами, которых я должен уважать! Победа никогда не бывает легкой, она была важна для нас.

«Я не радовался голу, я праздновал со своими товарищами победу. Мне жаль, что вы этого не видите видите, я посылаю всем вам крепкие объятия и люблю вас», — приводит слова Дибалы журналист Альфредо Педулла.

29-летний форвард перебрался в «Рому» летом прошлого года. Ранее он на протяжении 7 сезонов выступал за «Ювентус». В нынешнем сезоне Дибала провел 18 матчей в Серии А, забил 8 мячей и отдал 7 ассистов.