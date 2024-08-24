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Сегодня, 19:50

Дибала отказался от контракта на 75 миллионов евро ради «Ромы»

Алина Савинова
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Стала известна сумма контракта, от которого отказался аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала.

«Аль-Кадисия» предлагала этим летом 30-летнему футболисту четырехлетний контракт на сумму 75 миллионов евро. Однако Пауло в последний момент передумал подписывать соглашение с саудовским клубом, решив остаться верным клубу и преданным фанатам.

«Выбор Дибалы — большая редкость в современном футбольном мире. Это была очень эмоциональная ситуация, полная взлетов и падений. Теперь болельщики должны гордиться им. Я ожидаю, что «Олимпико» окажет ему завтра особый прием», — заявил главный тренер «Ромы» Даниеле де Росси.

В прошлом сезоне Дибала провел 39 матчей за «Рому» во всех турнирах, отметившись 16 забитыми голами и 10 результативными передачами. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: romapress.net
Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
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