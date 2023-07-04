Дибала отклонил предложение «Аль-Хиляля»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Il Messaggero, в трансфере 29-летнего игрока был заинтересован «Аль-Хиляль». Клуб был готов заплатить римлянам отступные в размере 12 миллионов евро, а самому игроку предлагали значительное повышение зарплаты. В «Роме» аргентинец зарабатывает 6 миллионов евро в год.

Однако Дибала ответил отказом на это предложение, так как он намерен остаться в римской команде.

Аргентинский футболист выступает за «Рому» с лета 2022 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В сезлоне-2022/23 он провел в составе команды 38 матчей, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.