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Италия

Сегодня, 11:08

Дибала отклонил предложение «Аль-Хиляля»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Il Messaggero, в трансфере 29-летнего игрока был заинтересован «Аль-Хиляль». Клуб был готов заплатить римлянам отступные в размере 12 миллионов евро, а самому игроку предлагали значительное повышение зарплаты. В «Роме» аргентинец зарабатывает 6 миллионов евро в год.

Однако Дибала ответил отказом на это предложение, так как он намерен остаться в римской команде.

Аргентинский футболист выступает за «Рому» с лета 2022 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В сезлоне-2022/23 он провел в составе команды 38 матчей, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Рома
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