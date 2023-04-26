Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:30

Дибала: «Рассказал Роналду, что ненавидел его, так как поддерживал Месси»

Виктория Кравченко
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал об отношениях с экс-одноклубником по «Ювентусу» Криштиану Роналду.

«Помню, когда-то мы летели на самолете, и Криштиану сел рядом со мной. У нас состоялся диалог о футболе и не только. И я рассказал ему, что ненавидел его раньше, так как всегда поддерживал Месси. Мы посмеялись над этим. Хочу сказать, что у меня были хорошие отношения с Роналду», — цитирует Дибалу DAZN.

Дибала играет за римскую команду с лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча за «волков», забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Пауло Дибала
ФК Ювентус
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллегри — о матче «Ювентуса» с «Интером»: «Нас ждет невероятное зрелище»