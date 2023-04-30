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Италия

30 апреля, 23:40

Дин Лижэнь: «Я хочу отправиться в Турин и посмотреть матч «Ювентуса», моего любимого клуба»

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17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь рассказал о своих планах после победы над Яном Непомнящим.

«Я могу попутешествовать, если будет свободное время. Я хочу отправиться в Турин и посмотреть матч «Ювентуса», моего любимого клуба», — приводит слова Лижэня The Guardian.

В воскресенье, 30 апреля Дин Лижэнь обыграл Непомнящего на тай-брейке (2,5-1,5). После этой победы он стал 17-м чемпионом мира и первым представителем Поднебесной, кому удалось добиться высшего достижения в шахматах.

Футбол
Шахматы
ФК Ювентус
Дин Лижэнь
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