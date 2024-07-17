Динияр Билялетдинов потенциальном трансфере Миранчука в МЛС: «Он хочет сыграть против Месси»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

«Может, Миранчук хочет сыграть против Лионеля Месси. Других вариантов не вижу. Да, он вполне ещё способен выступать в Италии, но, видимо, конкретных предложений в итоге не поступило. Проблема Алексея заключалась в отсутствии стабильности. Он чередовал классные отрезки со слабыми. А от россиянина ждали, что он будет давать результат постоянно», — цитирует Билялетдинова RT.

TuttoAtalanta сообщал, что «Атланта Юнайтед» заплатит «Аталанте» 11 миллионов евро за россиянина.

28-летний Миранчук выступает за бергамасков с 2020 года. В сезоне-2023/24 игрок стал победителем Лиги Европы в составе итальянского клуба.