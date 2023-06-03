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Сегодня, 16:36

Билялетдинов: «Приз лучшему игроку серии А — это аванс для Хвичи»

Билялетдинов прокомментировал новость о том, что Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в серии А
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в серии А.

«Если Хвичу признал лучшим, значит заслужил. «Наполи» стал чемпионом, это важный фактор. Это аванс для него, он молодец, пускай продолжает. Будет ли Хвиче сложнее в следующем сезоне, потому что против него начнут по-другому играть? Вполне возможно, но тогда ему надо искать в себе какие-то другие качества, чтобы разнообразить игру», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

На счету 22-летнего Кварацхелии 12 голов и 13 голевых передач в 33 матчах серии А-2022/23.

Этот сезон стал для Кварацхелии дебютным в чемпионате Италии. Летом 2022 года он перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми. До этого Хвича выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-priz-luchshemu-igroku-serii-a-e-to-avans-dlya-hvichi/
Динияр Билялетдинов
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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