Билялетдинов прокомментировал новость о том, что Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в серии А

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в серии А.

«Если Хвичу признал лучшим, значит заслужил. «Наполи» стал чемпионом, это важный фактор. Это аванс для него, он молодец, пускай продолжает. Будет ли Хвиче сложнее в следующем сезоне, потому что против него начнут по-другому играть? Вполне возможно, но тогда ему надо искать в себе какие-то другие качества, чтобы разнообразить игру», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

На счету 22-летнего Кварацхелии 12 голов и 13 голевых передач в 33 матчах серии А-2022/23.

Этот сезон стал для Кварацхелии дебютным в чемпионате Италии. Летом 2022 года он перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми. До этого Хвича выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».