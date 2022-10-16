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Италия

Сегодня, 06:50

Директор «Лацио»: «Ювентус», «Милан», «Рома» и «Интер» — банкроты. Их поддерживают, потому что они нужны системе»

Директор «Лацио» считает, что топ-клубы Италии являются банкротами
Руслан Минаев

Спортивный директор «Лацио» поделился мнением о финансовом положении клубов чемпионата Италии.

По словам экс-нападающего римлян, ведущие клубы серии А фактически являются банкротами, однако имеют финансовую поддержку со стороны спонсоров из-за того, что нужны системе.

«В Италии только четыре команды все еще принадлежат семьям: «Удинезе», «Аталанта», «Лацио» и «Наполи». Я сторонник именно такого подхода, потому что транснациональные корпорации преследуют сугубо коммерческие интересы, из-за чего теряются радость футбола, страсть, любовь к этому виду спорта.Эти структуры работают по определенным алгоритмам и не заботятся об истории клуба или города.

Сегодня такие команды, как «Ювентус», «Милан», «Рома» и «Интер», технически являются банкротами, но их поддерживают потому, что они нужны системе. Важно, чтобы у нас было больше клубов, которые думают о будущем», — сказал Таре во время выступления в римском университете LUISS.

В этом сезоне серии А «Лацио» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Аталанта» лидирует с 24 очками. Второй — «Наполи» (23 очка и матч в запасе). Третий — «Милан» (20 очков и матч в запасе).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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