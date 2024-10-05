Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:32

Директор «Наполи» Манна: «Мы общаемся с Кварацхелия о новом контракте»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна заявил, что клуб ведет переговоры с нападающим Хвичей Кварацхелией о продлении контракта.

«Общаемся по новому контракту. Не спешим и не испытываем давления — у него еще три года по действующему соглашению. Мы спокойны и ведем переговоры», — цитирует Манну инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

1 октября сообщалось, что клуб предлагает 23-летнему грузину зарплату в 6 миллионов евро в год по новому контракту.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за команду.

Нынешний контракт грузина с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Согласно данным портала Capology, сейчас зарплата вингера составляет 4,6 миллиона евро в год.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Сегодня
Вчера
Неделя