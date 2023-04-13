Директор «Ювентуса» отреагировал на слухи об уходе Влаховича

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво высказался о будущем нападающего туринцев Душана Влаховича.

«Мы не сомневаемся, что Душан — ключевой игрок для нашего настоящего и будущего проекта, несмотря на все слухи. Мы видим, как усердно он работает каждый день на тренировках, поэтому мы настроены оптимистично», — цитирует Кальво журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что сербский форвард хочет продолжить карьеру в АПЛ. В текущем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.