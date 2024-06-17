Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:35

Булыкин: «Думаю, скоро Кварацхелия сам скажет, что хочет уйти из «Наполи»

Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова агента и отца нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии о желании сменить клуб этим летом.

Ранее отец футболиста Бадри Кварацхелия и агент Мамука Джугели сообщили, что хотят, чтобы игрок сменил команду этим летом.

«Подобное всегда случается. От футболиста очень много здесь зависит. Он может заявить, что не хочет больше оставаться в команде и желает, чтобы его продали. Но вопрос в том, чтобы клуб его продал, потому что, если его оставят, то максимума своих возможностей он показывать не будет. Думаю, в «Наполи» будут искать компромисс, чтобы продать его за хорошую сумму. Думаю, скоро сам Хвича скажет, что хочет уйти. И в таком случае клуб уже будет думать о продаже. Конечно, «Наполи» может сделать неприятно футболисту, оставив и не выпуская, но я думаю, будет искаться компромисс. Да, мнение болельщиков Хвича о себе испортит, но когда речь идет о хорошем контракте и хорошей команды для продолжения карьеры, тогда футболист может устроить конфликт», — сказал Булыкин «СЭ».

Хвича Кварацхелия. Хвича хочет уйти из «Наполи» в команду к Сафонову. «ПСЖ» предложил 100 миллионов

Кварацхелия играет за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро. 1 июня издание L'Equipe сообщало, что игрок близок к переходу в «ПСЖ».

Денис Сафронов

Дмитрий Булыкин
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Обсудить
Читайте также
Фанаты высмеяли Кумана за ковыряние в носу во время матча Евро-2024
Мнения российских спортсменов об Играх БРИКС разделились
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Кварацхелия является главной трансферной целью «ПСЖ»

Семин — о заявлении «Наполи»: «Советчиков чересчур много. Хвича должен выразить свое желание»