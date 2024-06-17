Булыкин: «Думаю, скоро Кварацхелия сам скажет, что хочет уйти из «Наполи»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова агента и отца нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии о желании сменить клуб этим летом.

Ранее отец футболиста Бадри Кварацхелия и агент Мамука Джугели сообщили, что хотят, чтобы игрок сменил команду этим летом.

«Подобное всегда случается. От футболиста очень много здесь зависит. Он может заявить, что не хочет больше оставаться в команде и желает, чтобы его продали. Но вопрос в том, чтобы клуб его продал, потому что, если его оставят, то максимума своих возможностей он показывать не будет. Думаю, в «Наполи» будут искать компромисс, чтобы продать его за хорошую сумму. Думаю, скоро сам Хвича скажет, что хочет уйти. И в таком случае клуб уже будет думать о продаже. Конечно, «Наполи» может сделать неприятно футболисту, оставив и не выпуская, но я думаю, будет искаться компромисс. Да, мнение болельщиков Хвича о себе испортит, но когда речь идет о хорошем контракте и хорошей команды для продолжения карьеры, тогда футболист может устроить конфликт», — сказал Булыкин «СЭ».

Кварацхелия играет за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро. 1 июня издание L'Equipe сообщало, что игрок близок к переходу в «ПСЖ».

Денис Сафронов