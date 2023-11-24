Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:05

Булыкин: «Поставил бы на ничью в матче «Ювентус» — «Интер»

Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером».

«Ювентус» и «Интер» всегда отличаются боевыми встречами. Обе команды лидируют в чемпионате. Поставил бы ничью, потому что принципиальный матч. Не будет много голов, игра будет аккуратной. Конечно, у «Ювентуса» есть большой плюс: когда у тебя меньше игр, нагрузка меньше и футболисты получают мало травм. Поэтому у «Ювентуса» вся концентрация направлена на чемпионат. Но эта привилегия не так сильно влияет, если у соперников нет травмированных футболистов. Вообще «Ювентус» всегда на слуху из-за скандалов. Поэтому они популярнее — все помнят этот бренд», — приводит слова Булыкина ODDS.ru.

«Интер» лидирует в серии А с 31 баллом в активе. «Ювентус» идет на втором месте и отстает от миланцев на два очка.

Источник: ODDS.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
0
Читайте также
Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус
Менеджеры клубов КХЛ анонимно ответили на 49 вопросов о лиге
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Мизулина заявила о трех уголовных делах в отношении Шарлота
Появились подробности задержания подмосковных чиновников
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Экс-игрок сборной Италии Балотелли попал в ДТП