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Италия

31 марта, 20:05

Дмитрий Черышев: «Будущее Дениса? Он принадлежит «Венеции»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал появившиеся слухи о возможном переходе его сына Дениса в один из клубов РПЛ летом 2024 года.

«Как мне объяснили, какой-то спортивный директор сказал, что у Дениса заканчивается контракт с «Венецией» и он становится свободным агентом. Оттуда ноги и растут. В данный момент полтора месяца до конца сезона, он принадлежит «Венеции» и там тренируется», — цитирует Черышева-старшего «РБ Спорт».

В четверг, 28 марта, стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее в своей карьере Черышев, являющийся уроженцем Нижнего Новгорода, выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».

Источник: «РБ Спорт»
Денис Черышев
РПЛ
ФК Венеция
Дмитрий Черышев
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