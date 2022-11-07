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Сегодня, 11:45

Дмитрий Черышев — о Ваноли в «Венеции»: «Он сможет вывести команду из зоны вылета»

Дмитрий Черышев поделился мнением о назначении Ваноли в «Венецию»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Отец российского полузащитника Дениса Черышева, Дмитрий Черышев в комментарии «СЭ» поделился мнением о назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции».

«Ваноли знаком с лигой! Он прекрасно понимает, что от него будут требовать, какие задачи будут поставлены. Попробовав свои силы как главный тренер, он понял, что должен делать. Наверное, хорошее приобретение для клуба.

Сможет ли «Венеция» выбраться из зоны вылета? Если даже посмотреть на таблицу, выиграв 2-3 игры, ты приближаешься к зоне лидеров. Все будет в руках главного тренера. Команда играет довольно неплохо. У нее есть свое лицо. Может, в каких-то моментах чего-то не хватает, но команда показывает хороший футбол. Они легко смогут вывести «Венецию» из зоны вылета. Шанс огромный», — сказал Черышев «СЭ».

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

ФК Венеция
Дмитрий Черышев
Паоло Ваноли
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