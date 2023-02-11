Сенников — о том, что «Барселона» интересовалась Миранчуком: «У Алексея свой путь, который он прошел»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал слова экс-спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля, заявившего, что каталонский клуб интересовался российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

— Мог ли Миранчук пробиться в основной состав «Барселоны»?

— В принципе, по стилю он мог подходить. В свое время там играл Александр Глеб и моментами у него что-то получалось. По стилю они похожи, и, в принципе, у него [Миранчука] была бы возможность пробиться в состав. Предугадать невозможно, — приводит «Спорт День за Днем» слова Сенникова.

— На ваш взгляд, «Барселона» сделала правильный выбор, отказавшись от Миранчука? Все-таки на его позиции теперь выступают воспитанники клуба Педри и Гави.

— Когда воспитанники выступают — это в любом случае хорошо для клуба. У Миранчука свой путь, который он прошел. Думаю, в «Торино» ему сейчас комфортно и он нашел свою команду.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Полузащитник в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.