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Италия

Сегодня, 08:18

Доннарумма: «Провел восемь фантастических лет в «Милане»

Доннарумма вспомнил об игре за «Милан»
Виктория Кравченко
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, когда впервые почувствовал себя профессиональным футболистом.

«В «Милане» я провел восемь фантастических лет. Когда был ребенком, играл в футбол ради развлечения, но потом, в 14 лет, захотел стать профессионалом. И когда Синиша Михайлович сказал мне, что хочет поставить меня на матч через день, я понял — я им стал», — цитирует слова Доннаруммы pianetamilan.it.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 21 матч в лиге 1, 10 из которых отстоял на ноль. В «Милане» голкипер играл с 2015 по 2021 год.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК Милан
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