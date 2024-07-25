Дрис Мертенс считает, что Лукаку нужен «Наполи»

Бывший футболист «Наполи» Дрис Мертенс хотел бы видеть Ромелу Лукаку в итальянском клубе.

«Ромелу мой друг, хотел бы увидеть его в «Наполи», потому что с ним можно рассчитывать на победы. Спрашивал ли он мой совет? Нет, я думаю, что Ромелу в состоянии справиться сам», — цитирует слова Мертенса pianetamilan.it.

Сообщалось, что «Наполи» и футболист уже согласовали контракт.

Лукаку вернулся в «Челси» в 2021 году. В минувшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Рому». Он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.