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Сегодня, 09:24

Дрис Мертенс считает, что Лукаку нужен «Наполи»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Наполи» Дрис Мертенс хотел бы видеть Ромелу Лукаку в итальянском клубе.

«Ромелу мой друг, хотел бы увидеть его в «Наполи», потому что с ним можно рассчитывать на победы. Спрашивал ли он мой совет? Нет, я думаю, что Ромелу в состоянии справиться сам», — цитирует слова Мертенса pianetamilan.it.

Сообщалось, что «Наполи» и футболист уже согласовали контракт.

Лукаку вернулся в «Челси» в 2021 году. В минувшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Рому». Он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.

Дрис Мертенс
Ромелу Лукаку
ФК Наполи
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