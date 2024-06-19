Думфрис прокомментировал будущее в «Интере»

Защитник «Интера» Дензел Думфрис поделился мнением о миланском клубе, заявив, что чувствует себя в команде как дома.

«Я чувствую себя в «Интере» как дома. Мы все одна семья. Мы уже давно говорили о продлении контракта, но у клуба были финансовые трудности. Сейчас у клуба сменился владелец. Но во время чемпионата Европы или, может быть, после него мы посмотрим, что будет», — цитирует Думфриса журналист Джанлука Димарцио.

В минувшем сезоне футболист сыграл 36 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. «Интер» в 38 матчах набрал 94 балла и стал чемпионом Италии.