Двухматчевую дисквалификацию главного тренера «Ромы» Моуринью оставили в силе

Апелляция главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью на двухматчевую дисквалификацию в серии А отклонена, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

28 февраля в матче 24-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» — «Рома» (2:1) 60-летний специалист был удален с поля на 46-й минуте встречи за оскорбления арбитра.

1 марта пресс-служба серии А сообщила, что Моуринью оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии за «крайне оскорбительные выражения в адрес арбитров», а также за вход в судейскую комнату. Решение было приостановлено до дальнейшего расследования, поэтому Моуринью смог присутствовать на матче с «Ювентусом» (1:0), который прошел 5 марта.

Сегодня была подтверждена дисквалификация португальского специалиста на два матча. Таким образом, тренер пропустит игры против «Сассуоло» (12 марта) и против «Лацио» (19 марта).

«Рома» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков в 25 матчах.