Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:24

Дзаккардо рассказал, почему «Милан» и «Ювентус» отказались от Кварацхелии

Иван Шитик
Корреспондент

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо рассказал, что полузащитник Хвича Кварацхелия мог оказаться в «Милане» и «Ювентусе», но клубы в какой-то момент отказались от грузина.

«Я внимательно следил за переговорами. У меня сложилось ощущение, что «Милан» и «Ювентус» посчитали себя счастливыми, имея в составах Рафаэла Леау и Федерико Кьезу», — приводит слова Дзаккардо Football Italia со ссылкой на Milan News.

Кристиан Дзаккардо был посредником в трансфере Кварацхелии в «Наполи».

Хвича Кварацхелия
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Ювентус
1
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кьеза провел в общей группе «Ювентуса» часть тренировки

В «Эмполи» опровергли новость об интересе к Андрею Мостовому