Дзаккардо рассказал, почему «Милан» и «Ювентус» отказались от Кварацхелии

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо рассказал, что полузащитник Хвича Кварацхелия мог оказаться в «Милане» и «Ювентусе», но клубы в какой-то момент отказались от грузина.

«Я внимательно следил за переговорами. У меня сложилось ощущение, что «Милан» и «Ювентус» посчитали себя счастливыми, имея в составах Рафаэла Леау и Федерико Кьезу», — приводит слова Дзаккардо Football Italia со ссылкой на Milan News.

Кристиан Дзаккардо был посредником в трансфере Кварацхелии в «Наполи».