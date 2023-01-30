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Италия

Сегодня, 16:12

Дзаньоло был вынужден обратиться в полицию из-за поведения фанатов «Ромы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло был вынужден обратиться в полицию из-за поведения римских фанатов, сообщает Calciomercato.

После поражения команды от «Наполи» (1:2) в матче 20-го тура серии А группа ультрас «волков» собралась перед домом футболиста.

Фанаты вели себя агрессивно и скандировали призывы к Дзаньоло «убираться из «Ромы». Футболисту пришлось вызвать полицию, только после чего фанаты разошлись.

23-летний Дзаньоло открыто заявил о желании покинуть клуб, но пока трансфер срывался из-за позиции самого игрока или недовольства римлян предложенными условиями.

Сообщалось, что «Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут».

В этом сезоне полузащитник сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

ФК Рома
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