Дзаньоло намерен подать в суд на «Рому» за травлю и психологическое давление

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло рассматривает возможность подать в суд на клуб, сообщает Roma Press.

По данным источника, 23-летний футболист хочет засудить «Рому» за травлю и психологическое давление. Недавнего его отстранили от занятий с командой до конца сезона.

Ожидается, что Дзаньоло будет регулярно посещать индивидуальные тренировки в Тригории, несмотря на то что вчера он пропустил занятие без разрешения клуба.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» предложил «Роме» 30 миллионов евро без учета бонусов за Дзаньоло, а также 10 процентов от суммы последующей продажи. Римляне приняли это предложение, однако сам полузащитник отказался встречаться со спортивным директором «Борнмута» и подписывать контракт.

В этом сезоне Дзаньоло сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2024 года.