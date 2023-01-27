Дзаньоло отказался от предложения английского «Борнмута»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут», сообщает Football Italia.

Именно «вишни» были единственными потенциальными покупателями, готовыми предложить требуемые «Ромой» условия (около 35 миллионов евро), однако агент футболиста, выслушав предложение, решил не продолжать переговоры.

Ранее от сделки отказался «Милан», а «Тоттенхэм» не смог удовлетворить финансовые требования «Ромы». Ожидается, что 23-летний игрок останется в римском клубе до конца сезона, несмотря на желание поскорее уйти.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Рому».