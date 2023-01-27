Дзаньоло отказался от предложения английского «Борнмута»

27 января, 23:50
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут», сообщает Football Italia.
Именно «вишни» были единственными потенциальными покупателями, готовыми предложить требуемые «Ромой» условия (около 35 миллионов евро), однако агент футболиста, выслушав предложение, решил не продолжать переговоры.
Ранее от сделки отказался «Милан», а «Тоттенхэм» не смог удовлетворить финансовые требования «Ромы». Ожидается, что 23-летний игрок останется в римском клубе до конца сезона, несмотря на желание поскорее уйти.
В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Рому».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования