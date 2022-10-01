Дзаньоло подпишет новый контракт с «Ромой» с повышением зарплаты

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Calciomercato.

Во время сентябрьской паузы на матчи сборных агент 23-летнего футболиста достиг договоренности со спортивным директором римлян Тьягу Пинту.

Новый договор Дзаньоло будет рассчитан до конца сезона 2026/2027. Заработная плата полузащитника вырастет примерно до 4 миллионов евро за сезон.

Нынешнее соглашение хавбека истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел 3 матча в итальянской серии А.