Дзаньоло подпишет новый контракт с «Ромой» с повышением зарплаты

1 октября, 17:12
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Calciomercato.
Во время сентябрьской паузы на матчи сборных агент 23-летнего футболиста достиг договоренности со спортивным директором римлян Тьягу Пинту.
Новый договор Дзаньоло будет рассчитан до конца сезона 2026/2027. Заработная плата полузащитника вырастет примерно до 4 миллионов евро за сезон.
Нынешнее соглашение хавбека истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел 3 матча в итальянской серии А.
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Основные источники исследования