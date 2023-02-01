Дзаньоло возобновит тренировки с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, который не смог сменить клуб по время зимнего трансферного окна, возобновит тренировки с римской командой, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, игрок вернется к тренировкам 2 февраля. При этом, ожидается, что футболист больше не сыграет за римскую команду.

Ранее 23-летний полузащитник подал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение от английского «Борнмута» и приняла его, но сам игрок отказался от перехода.

Действующее соглашение итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.