Дзаньоло возобновит тренировки с «Ромой»

Сегодня, 16:39
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, который не смог сменить клуб по время зимнего трансферного окна, возобновит тренировки с римской командой, сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, игрок вернется к тренировкам 2 февраля. При этом, ожидается, что футболист больше не сыграет за римскую команду.
Ранее 23-летний полузащитник подал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение от английского «Борнмута» и приняла его, но сам игрок отказался от перехода.
Действующее соглашение итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне он сыграл за «Рому» 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования