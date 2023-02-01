Дзаньоло заявил, что у него нет конфликта с руководством «Ромы»

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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло заявил, что у него нет конфликта с руководством команды.
«Обо всей этой ситуации говорят слишком много лишнего. Я готов помогать команде и выкладываться на 100 процентов в каждом матче», — приводит слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.
Ранее прошел слухи, что 23-летний полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло рассматривает возможность подать в суд на клуб.
В этом сезоне Дзаньоло сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования