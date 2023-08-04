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Италия

Сегодня, 10:08

Дзенга считает, что уход Лукаку из «Интера» не повлияет на игру команды

Виктория Кравченко
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Экс-вратарь «Интера» Вальтер Дзенга прокомментировал возможный уход Ромелу Лукаку из команды. Сообщалось, что футболист продолжит карьеру в туринском клубе.

«Лукаку уйдет в «Ювентус». Но «Интер» легко переживет этот уход, как он пережил мой уход, уход Роналду, уход Моуринью. «Интер» важнее игрока», — цитирует слова Дзенги ITASportPress.

В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды: в 37 матчах во всех турнирах он забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Влаховича 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, 14 забитых мячей и 4 голевые передачи.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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