Джанашия назвал три лучших футбольных качества Кварацхелии

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Все знают, что в сборной он самый сильный. В игре с Грецией несколько раз его били по ногам. У него всегда так будет. Двое-трое всегда будут закрывать Хвичу, потому что знают его игру. Но Хвича обязательно должен еще прибавить. Три качества, которые делают его таким крутым? Дриблинг, скорость, обыгрыш», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

Ранее сборная Грузии вместе с Кварацхелией в серии пенальти обыграла Грецию (0:0, по пен. — 4:2) и впервые в истории вышла в финальную стадию Евро-2024. Хвича выступает за национальную команду Грузии с 2019 года и провел за нее 28 матчей, забив 15 голов.