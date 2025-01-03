Джанашия посоветовал Кварацхелии перейти в клуб из Испании

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия оценил игру форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии, а также высказался о его карьерных перспективах.

«Хвича есть Хвича, сегодня он — главный грузинский футболист. Но в стране есть другие хорошие игроки. Один футболист не может вытащить команду, но он лидер сборной Грузии и «Наполи». Жду, что он будет играть все лучше и лучше. В 2025 году ему надо сменить команду и перейти в испанский клуб. Только туда ему надо идти. Испанский чемпионат — это его стихия», — сказал Джанашия Metaratings.ru.

В 17 матчах текущего сезона Серии А Хвича Кварацхелия забил пять голов и отдал три голевые передачи. В 34 встречах прошлого сезона он забил 11 голов и отдал шесть ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского футболиста в 85 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами истекает летом 2027 года.