Джанашия: «Такого игрока, как Хвича, больше нет. Надеюсь его увидеть в «ПСЖ»

Экс-футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» заявил, что Хвиче Кварацхелии нужно сменить клуб. Ранее агент игрока Мамука Джугели и отец Бадри сообщили о желании футболиста уйти из «Наполи».

«Хвича должен перейти в другую команду. Агент и отец правы. Хватит. Он уже перерос «Наполи». Пора двигаться вперед. Идут разговоры с «ПСЖ». Туда и надо — хороший чемпионат. Надеюсь его увидеть именно в «ПСЖ». Такого игрока, как Хвича, пока больше нет. Скорее всего, раз начали разговоры, то перейдет туда», — сказал Джанашия «СЭ».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 во всех турнирах 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.