Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:49

Джанашия: «Такого игрока, как Хвича, больше нет. Надеюсь его увидеть в «ПСЖ»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Экс-футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» заявил, что Хвиче Кварацхелии нужно сменить клуб. Ранее агент игрока Мамука Джугели и отец Бадри сообщили о желании футболиста уйти из «Наполи».

«Хвича должен перейти в другую команду. Агент и отец правы. Хватит. Он уже перерос «Наполи». Пора двигаться вперед. Идут разговоры с «ПСЖ». Туда и надо — хороший чемпионат. Надеюсь его увидеть именно в «ПСЖ». Такого игрока, как Хвича, пока больше нет. Скорее всего, раз начали разговоры, то перейдет туда», — сказал Джанашия «СЭ».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 во всех турнирах 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Хвича Кварацхелия. Хвича хочет уйти из «Наполи» в команду к Сафонову. «ПСЖ» предложил 100 миллионов

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
Читайте также
Франция из-за хиджаба не взяла баскетболистку на Олимпиаду
В Германии перед матчем Евро-2024 подрались футбольные фанаты из Албании и Сербии
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
Тяжелый разрыв с Кондратюком, предложение руки и сердца под мостом и желание иметь тех детей. Александра Трусова выходит замуж в 19 лет!
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Семин — о заявлении «Наполи»: «Советчиков чересчур много. Хвича должен выразить свое желание»