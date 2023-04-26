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Италия

Сегодня, 08:59

Сын Факкетти призвал болельщиков «Интера» поддержать Индзаги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Джанфеличе Факкетти, сын бывшего президента «Интера» Джачинто Факкетти, обратился к болельщикам «нерадзурри» с призывом поддержать главного тренера Симоне Индзаги.

«Любая общая оценка сезона «Интера» должна быть сделана в конце, для всех, а не только для тренера. Я думаю, что Индзаги показал, что он не случайно находится в «Интере», но оценки в его адрес всегда гораздо жестче, чем в адрес других. Возьмем, к примеру, Стефано Пиоли, у команды которого всего на два очка больше в чемпионате, он тренирует чемпионов Италии. Но я никогда не слышал таких слухов о «Милане», как об «Интере».

Сегодня тот, кто действительно любит «Интер», должен поддержать Индзаги», — приводит слова Факкетти Football Italia.

«Интер» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка в 31 матче.

Источник: Football Italia
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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