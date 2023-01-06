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Италия

Сегодня, 19:51

Инфантино — о смерти Виалли: «Футбол потерял одну из своих самых красивых улыбок»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал смерть известного итальянского нападающего и тренера Джанлуки Виалли.

«Футбол потерял одну из своих самых красивых и заразительных позитивом улыбок — улыбку Джанлуки Виалли. Улыбка человека, который играл и тренировал. Улыбка человека, который добился успеха и тем самым, к своей радости, помогал менять и развивать клубы, как в свое время в «Сампдории». Он сохранил свою улыбку, несмотря на болезнь, во время своей последней работы со сборной Италии. Виалли был великим футболистом и умным человеком», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Сегодня, 6 января, стало известно о смерти 58-летнего итальянца. С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

Джанлука Виалли. Стильный и уникальный, он притягивал трофеи. Скончался Джанлука Виалли

Джанлука Виалли
Джанни Инфантино
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