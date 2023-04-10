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Италия

Сегодня, 12:10

Джеко может подписать новый контракт с «Интером», но с одним условием

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко договорился со своей командой о новом условии, сообщает Fc Inter News.

По данным источника, босниец согласился на однолетнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро чистыми и 1 миллион в виде бонусов. Однако он подпишет соглашение лишь в том случае, если «Интеру» удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На данный момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от топ-4 на 1 очко. 37-летний босниец забил 7 голов и сделал 3 ассиста в этом розыгрыше серии А.

Эдин Джеко
ФК Интер (Интернационале)
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