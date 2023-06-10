Джеко может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко может перейти в «Фенербахче», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 37-летний босниец уже получил от представителей турецкого клуба предложение с двухлетним контрактом.

Сообщается, что игрок хотел бы остаться в «Интере» и ждет диалога с руководством команды.

В текущем сезоне Джеко сыграл 51 матч за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро.