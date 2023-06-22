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Италия

22 июня, 23:32

Джеко: «Спасибо за все, «Интер». Это было удивительное путешествие»

Мария Гусева
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Нападающий Эдин Джеко поблагодарил «Интер» после перехода в «Фенербахче».

«Прощай, сумасшедший «Интер». Прошло два замечательных года. Было здорово на поле, где тренер и товарищи по команде. И красиво на трибунах: «Сан-Сиро» всегда наполнен невероятной поддержкой, для команды, способной выйти в финал любого турнира. Я забивал. Я мечтал. Мы мечтали, преодолевали трудности и завоевали 4 кубка. Это было удивительное путешествие. Сейчас мы расстаемся, но спасибо за все. Удачи в будущем!» — написал Джеко в социальной сети.

22 июня «Фенербахче» объявил о подписании контракта с 37-летним боснийцем.

С лета 2021 года Джеко выступал за «Интер». В составе миланского клуба он дважды становился обладателем Кубка Италии и обладателем Суперкубка страны.

Эдин Джеко
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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